وصل النقطة الـ "24" المريخ يسقط في فخ التعادل أمام الأهلي الخرطوم

حسم التعادل بهدفين لكلٍ نتيجة مباراة المريخ والأهلي الخرطوم ضمن المرحلة العاشرة من منافسة الدوري الممتاز لحساب المجموعة الأولى.

وأحرز أهداف المريخ ضياء الدين محجوب، ومحمد عبد الرحمن، فيما سجّل أهداف الأهلي كوفي أكوامي.

ورفع الأحمر رصيده إلى”24″ نقطة، أما الأهلي الخرطوم فحاز على النقطة ال "8".

وجاء أول تهديد من اللاعب ضياء الدين محجوب بتصويبة قوية بيد أنها علت العارضة بقليل، بعد ذلك بادر الأهلي بهجوم ضاغط على المريخ تمترس فيها الدفاع بشكل إيجابي.

ودفع الجهاز الفني للمريخ بتشكيلة ضمت كلاً من منجد النيل، فى حراسة المرمى – امير كمال – محمد حماد الجس -حمزة داؤود – التاج يعقوب (كابتن) – أحمد آدم – محمد حامد التش – محمد الرشيد – ضياء الدين محجوب – خالد النعسان – محمد عبدالرحمن.

واستمر اللعب سجالا بين الفريقين فى منتصف الملعب ، وسدد اللاعب محمد عبدالرحمن كرة قوية الا ان الحارس كاميني تسلم الكرة، وعاد ذات وسدد كرة قوية من ضربة ثابتة الا ان الحارس محمد ابراهيم ابعدها الى ركنية فى الدقيقة الرابعة والعشرين ، وتقدم اللاعب ضياء الدين بالكرة مع تبادلها مع اللاعب التش الا ان دفاع الاهلى افسد الهجمة المنظمة ، وارتكب مدافع المريخ الجس خطاء كبيراً ، كاد مهاجم الاهلى الايفواري كوفي كوامي ان يحرز منها هدفا لولا بسالة الحارس منجد النيل فى الدقيقة الثلاثين ، واستمر ضغط المريخ بعدها حيث نظم هجمة نموذجية الا ان دفاع الأهلي الخرطوم اخرج الكرة الى ركنية ، لم يستفد منها المريخ ، واستمر اللعب سجالا حتى احرز الايفواري كوفي كوامي الهدف الاول للاهلي الخرطوم من خطأ لدفاع المريخ بقيادة اللاعب امير كمال ، وبعدها اعلن قاضي الجولة نهاية الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في أول دقيقة من هذا الشوط عادل المريخ احرزه اللاعب ضياء الدين محجوب ، وهاجم لاعبو المريخ كثيرا مرمى الاهلى حتى احرز اللاعب محمد عبدالرحمن الغربال الهدف الثاني للاحمر من ضربة ثابتة استقرت يمين الحارس كاحلى الاهداف ، واجرى الجهاز الفني للمريخ تبديلا بخروج اللاعب محمد حماد الجس ، ودخل اللاعب المميز صلاح نمر في الدقيقة الثانية والستين ، واجرى الجهاز الفنى للاهلي تبديلا بخروج الايفواري كوفي كوامي ودخل اللاعب أحمد وخرج اللاعب عوض زايد ودخل اللاعب سفيان عز الدين فى الدقيقة الثالثة والخمسين من المباراة وأحرز اللاعب عماد الصيني هدف التعادل للاهلي الخرطوم في الدقيقة الرابعة والسبعين وأجرى الجهاز الفنى للمريخ تبديلا بخروج اللاعب خالد النعسان ودخول المهاجم بكري عبدالقادر في الدقيقة الواحد والثمانين ، ونقض حكم المباراة شانتير ركلة جزاء صحيحة للمريخ ارتكبها دفاع الاهلي مع اللاعب محمد حامد التش ، ويحتسبها ركنية، ويحتسب حكم المباراة ثلاث نقاط وقت بدل ضائع ، واجرى الجهاز الفني لاهلي الخرطوم تعديلا بخروج وليد ابراهيم ويحل بديلا له اللاعب نادر الطيب ، لينهي بعدها قاضي الجولة نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق ليرتفع المريخ برصيده الى أربع وعشرين نقطة والاهلى الخرطوم الى ثماني نقاط.