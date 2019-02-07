تستضيف ولاية شمال كردفان غداً الورشة القومية حول الفرص والخيارات للتكيف مع التغيرات المناخية في حزام الصمغ العربي بمشاركة 18 ولاية. وسيخاطب الجلسة الافتتاحية أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان والمدير العام للغابات بالسودان . وفى تصريح لـ(سونا) أوضح برعي بله الحسين ممثل برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات أن الورشة تقدم فيها عدد من الأوراق تتناول الموارد الطبيعية بشمال كردفان وتجربة واستراتيجية الولاية في تعمير حزام الصمع العربي بالإضافة إلى دور جمعيات منتجي الصمغ العربي في تعمير الحزام ودور البحوث الزراعية في تطوير الحزام في ظل التغيرات المناخية وكيفية إشراك المجتمعات والقطاع الخاص في التسويق وسلسة القيمة، وأشار إلى أن الوفد سيقوم بزيارات حقلية للمنتجات الغابية بسوق ابن مسعود وبورصة الأبيض ومواقع التعمير بواسطة القطاع الخاص والمجتمعات.

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية شمال كردفان تستضيف ورشة حزام الصمغ العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.