3 مشاهد مؤثرة من تظاهرات "موكب ضحايا الاعتقال" (تقرير)

خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس، تلبية لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين" وأحزاب معارضة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

والأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين و3 تحالفات معارضة بالسودان، إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في عدد من المدن، بينها الخرطوم، صوب القصر الرئاسي، الخميس، في ما سمي مواكب "ضحايا التعذيب والاعتقال".

وتركزت التظاهرات في منطقة السوق العربي وسط العاصمة، وفي محاولة لتفريق المتظاهرين، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات.

وقال ناشطون إن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة بشارع الحرية والسوق العربي وسط الخرطوم، ورددوا هتافات "تطالب بالسلام والعدالة".

وكان تجمع ما يعرف بـ"المهنيين السوداني" قد دعا إلى التظاهر انطلاقا من عدة نقاط في العاصمة، مشددا في بيان له على "سلمية الموكب".

وأفاد شهود عيان أن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة بالسوق العربي وشارع الحرية، وسط العاصمة الخرطوم، وردَّدوا هتافات تطالب بسقوط النظام.

وأضاف الشهود، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المحتجين الذين انتشروا في شوارع الخرطوم.

ووفقًا للشهود فإن "شوارع الخرطوم الآن، تشهد حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة والقوات الأمنية".

و نفذت الاجهزة الامنية عدد من الاعتقالات بحق المحتجين الذين خرجوا في مظاهرة بشارع الحرية وعلي محيط منطقة استاد الخرطوم والشوارع المؤدية الي منطقة موقف "جاكسون".

وابلغ شهود عيان "اخبار الخليج 365 365"، بان الشرطة قد اطلقت الغاز المسيل للدموع (البمبان) تفريق جموع المحتجين الذين استجابوا لدعوة "تجمع المهنيين السودانيين"، المطالب برحيل نظام الرئيس البشير.

كما قال شهود عيان "اخبار الخليج 365 365" بان هناك حالات كر ووفر بين شباب المحتجين ومنسوبي الاجهزة الامنية.