مظاهرات هادرة في خشم القربة

خرج مئات المتظاهرون في مدينة خشم القربة بولاية كسلا، منددين بمقتل المعلم أحمد الخير عوض الكريم، بالتعذيب داخل معتقلات جهاز الأمن. وتظاهر مواطنو خشم القربة اليوم الخميس، مطالبين بالقصاص من قتلة عوض الكريم، ورددوا هتافات تنادي بالحرية والسلام والعدالة، وإسقاط النظام فوراً.

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