شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرة حاشدة، بعد ظهر اليوم الخميس، للتنديد بتدني مستوى المعيشة والمطالبة بإسقاط النظام. وتصدت قوات الشرطة السودانية، للتظاهرة، وفرقت المحتجين بعد إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تفرق تظاهرة وسط الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.