اخبار الخليج 365 365/ خرج تظاهرات حاشدة من منزل القتيل احمد الخير عوض، بمنطقة خشم القربة ولاية كسلا شرق السودان، مما أدت إلي إغلاق الشارع الرئيسي الرابط العاصمة بمدينة بورتسودان. وقال شهود عيان، أن آلاف من أهالي المنطقة رجال ونساء، رددوا هتافات تنادي بالقصاص لمقتل المتظاهرين السلميين. وشهدت المنطقة (الجمعة ) الماضية اغتيال المعلم احمد الخير بالتعذيب داخل معتقلات جهاز الأمن السوداني.

كانت هذه تفاصيل خبر هتافات تطالب بـ"القصاص" لشهداء الاحتجاجات بولاية كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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