النفط: نستهدف 150 ألف برميل يومياً بتوسعة المصفاة

ناقش وزير الدولة بالنفط والغاز والمعادن سعد الدين حسين البشرى التوسعة الجديدة للمرحلة الثالثة لمصفاة الخرطوم، والتي تستهدف سعة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل في اليوم.

ودعا المستثمرين والممولين للاستثمار في هذا الجانب الحيوي والمهم، جاء ذلك لدى تفقده ، العمل بالمصفاة ، وأكد البشرى سير العمل في المصفاة بصورة طيبة، لافتا الى أنها لم تتوقف منذ اكتمال عمليات الصيانة في يونيو من العام الماضي.

كما اطمأن على أحوال المهندسين والفنيين الإدارية بالمصفاة، مؤكداً اهتمام الوزارة وسعيها الدؤوب في توفير بيئة عملية جيدة للعاملين في المصفاة حتى ينعكس ذلك على الروح المعنوية.