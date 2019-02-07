سوريا: وصول مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان

بدأ المجلس المحلي في مخيم الركبان بريف حمص الشرقي، صباح اليوم الخميس، تسلم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى منطقة الركبان لتوزيعها على النازحين في المخيم.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر السوري: "بدأ صباح اليوم الخميس تنزيل المساعدات ونقلها إلى سيارات تابعة للمخيم، لتوزيعها لاحقاً".

وقال عضو في مجلس المخيم: "شُكلت لجنة من 10 أعضاء من المجلس المحلي لتسلم المساعدات من الهلال الأحمر، والأمم المتحدة، وستوزع على مندوبي أحياء وتجمعات المخيم، وفق جداول بعدد المستحقين".

وأضاف المصدر أن الأحوال الجوية التي تشهدها منطقة الركبان، ربما تؤدي إلى تأخر توزيع المساعدات في الأحياء اليوم الخميس، مشيراً إلى إمكانية دخول الفرق الطبية لتقديم اللقاحات للأطفال ضد الأمراض المعدية والأدوية للمرضى".