وأكد متولي خلال لقائه ، وفد شركة علا العقارية، حرص جهاز المغتربين على تعزيز الثقة لدى السودانيين بالخارج بتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأشار الي استعداد الجهاز للتعاون المشترك مع شركة علا العقارية لطرح مخططات سكنية للمغتربين بأيسر الشروط ووفق مميزات خاصة، سيما وأن الحزمة الثانية ضمن حزمة الحوافز الخاصة بالمغتربين، تتضمن التمويل العقاري.ووجه بمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فترة سابقة، واتفق الجانبان على تكوين لجنة مشتركة لتفعيل التعاون المشترك ودراسة شروط وبنود تقديم الخدمة للسودانيين بالخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر متولي: لن نطرح اي أي خدمات غير حقيقية للمغتربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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