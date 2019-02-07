جوبا: السودان لديه خبرة في عمليات جمع الفرقاء

أكد سفير جنوب السودان بالخرطوم، السفير ميان دوت، أن السودان لديه خبرة في عمليات جمع الفرقاء والحوار ويمكنه أن يلعب دوراً إيجابياً في استقرار القارة الأفريقية، وقال دوت إن السودان لديه تجارب في قضايا الحوار وتحقيق السلام.
وأشار الي جهود الخرطوم لجمع الأطراف وتحقيق السلام بجنوب السودان بتفويض من الإيقاد، مبيناً أن تحقيق السلام بدولة أفريقيا الوسطى يهم كل الدول الحدودية معها.
وأشاد بجهود الحكومة السودانية في جمع وتحقيق السلام بهذا البلد.
ونوه دوت إلى أن جنوب السودان لديه أهم ولايتين حدوديتين مع أفريقيا الوسطى (تمبرا وراجا)، مؤكداً أن الاستقرار بأفريقيا الوسطى سيصب في الاستقرار الإقليمي ودول البحيرات العظمى.
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