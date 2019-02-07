متحدث الجيش الليبي لـ"كنّه": المشروع الذي جلبته من الدوحة لن يمر مادمنا أحياء

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مسلحين ومقاتلي داعش يهربون من سوريا ويتمركزون في شمال أفريقيا، أو في ليبيا.

وقال بومبيو، في تصريحات له مع قناة فوكس بيزنس، اليوم الخميس: "مهمتنا منعهم من الاستيلاء على الأراضي، والحفاظ على الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية"، حسبما نقلت صحيفة "المتوسط" الليبية.

في سياق متصل وجه المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، مساء الأربعاء، إنذاراً أخيراً للفريق علي كنّه، الذي كلفته حكومة الوفاق في طرابلس بالتوجه إلى الجنوب، قائلاً في تصيح نقله موقع "المرصد" الليبي، إن "كنّه يتصل بقيادات الجيش في أوباري ومحيطها ويهددهم بإشعال صراع قبلي في المدينة إذا لم تنسحب القوات المسلحة منها في إشارة إلى الصراع الدموي الذي بين التبو والطوارق في 2015 و2016.

واتهم المسماري كنه بتنفيذ "أجندة قطرية" في الجنوب عامة، وفي أوباري خاصة بمعية القيادي الإخواني الإرهابي علي الصلابي، المدعوم من قطر وتركيا.

وقال المسماري إن "الأجندة القطرية التي عاد بها كنّه من إقامته السابقة في الدوحة مفضوحة ومعروفة بالأدلة والبراهين ولن يستطيع تنفيذها" مُضيفاً أن كنّه لن يُشوه هذه القبيلة أو جرها معه في مستنقعات مشاريع الدوحة المشبوهة، ومن خلفها المجلس الرئاسي وداعميه، على حد تعبيره.