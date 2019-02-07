مصرع واصابة (13) شخصا في حادث مروري مؤسف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: لقي (9) اشخاص مصرعهم، واصيب (4) آخرون أصابات وصفت بالخطيرة إثر حادث مروري نتيجة لاصطدام عربة (بفلو) بعربة شاحنة كانت معطلة على جانب الطريق.

ومن بين المصابين سائق الحافلة.

وحسب شهود عيان أمس، فإن الحافلة كانت تقل على متنها عدداً من الركاب، انطلقت من مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، وهي في طريقها إلى مدينة الجنينة، ووقع الحادث بالقرب من معسكر السيسي للنازحين الواقع شرق مدينة الجنينة.

وقال شاهد العيان فيصل علي لـ(الجريدة) إن عربة (زد واي) كانت معطلة على جانب الطريق، بينما كانت تسير عربة (بفلو)، بسرعة، وفقدت التوازن ولم يتمكن السائق من السيطرة عليها فاصطدمت بالشاحنة، وتدخل المواطنون لانقاذ المصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الجنينة التعليمي لتلقي العلاج.

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