محاكمة خمسة شبان بينهم نجل برلماني لممارستهم هذه الافعال…

شهاب محمد - الخرطوم - المحكمة

الخليج 365:

فرغ قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال خالد رمضان من مناقشة المتحري في قضية اتهام خمسة شبان من بينهم نجل نائب برلماني بالإتجار بـ(2.55) حبة كبتاجون مخدرة .

وقال المتحري عند مناقشته بواسطة ممثلي الدفاع أن المتهمين الخمسة ضبطوا في كمين بدأ بالمتهم الثاني في مبايعة صورية رغم محاولته الهروب بمنطقة أركويت وعند إجراء التفيش وضبط داخل جيبه (50) حبة مخدرة .

وأضاف أن الفريق ألقى القبض على المتهم الثالث في ذات اليوم بمنطقة المعمورة وكشفت التحريات عن أنه هو من قام بتسليم المتهم الثاني الحبوب التي ضبطت بحوزته، وأشار المتحري إلى إن المتهم الرابع نجل نائب برلماني جرى تفيش منزله الكائن بالمعمورة وضبطت 450 حبة مخبأة داخل علبة وجدت في فناء المنزل .

ووجه ممثل دفاع المتهم الرابع سؤالاً إلى المتحري عما إذا كان أفراد الشرطة الذين نفذوا تفيش منزل المتهم وجدوا أي معارضة لعدم إجراء التفيش بحجة أن الشقة تخص نائب برلماني ولا يحق لهم دخولها نفى المتحري علمه بذلك .

وأشار المتحري إلى أن المتهم الخامس ألقى القبض عليه بإرشاد المتهم الرابع بالشارع العام وكان بحوزته ثلاث قطع حشيش وأشار المتحري لعدم وجود أي معروضات عند تفتيش منزل المتهم الخامس، وأضاف بأن جميع المعروضات أرسلت إلى المعمل الجنائي للفحص بخطاب واحد وكانت موضوعة داخل أربعة أكياس أخذت منها حبة واحدة لإجراء الفحص .

مشيراً إلى صدور أمر تفتيش إجراء التفيش كان بحضور شهود محايدين إلا أنه يتحر عنهم كما نفى وجود محضر مضبوطات وذكر رداً على سؤال دفاع المتهم الخامس أن البلاغ بقسم شرطة الحتانة وتم إيداعهم بحراسة إدارة شرطة مكافحة المخدرات .

مضيقاً وبحسب صحيفة السوداني، بأن النيابة وجهت تهمة تحت طائلة المادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العلقية والمتعلقة بالإتجار بالمخدرات في مواجهة المتهمين الخمسة وبهذه الإفادات تم الفراغ من مناقشة المتحري وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع المبلغ وشهود الاتهام .