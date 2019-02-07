النجيلة لسة صاقعة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> أم المبادرات
> مبادرة الجار التي تهدف إلى إعادة تأهيل الدار
> تمضي على قدم ثابتة وساق قوية
> العمل ماشي إلى نهاياتو
> في حاجات كتيرة تم انجازها وماظاهرة للعيان
> ولكنها إضافة كبيرة للبنية التحتية
> الصرف الصحي مثلاً
> اعيد تأهيله بمئات الملايين
> بحرفية تجتاز عيوبه المزمنة
> ثم حركة الموية الحلوة
> ثم تأهيل الحمامات
> وحاة الحلف
> في حمامات كان ملحوا ليك فيها تأكل
> ومن الأعمال غير المرئية ماتم بغرف اللاعبين والحكام
> وماتم بصالات الـ (في آي بي) والمكاتب والمقصورة
> واستجلاب أجهزة النظافة من العم سام شخصياً
> وإنهاء اشكالية رصف المجرى الدائري حول الملعب
> والكان بجيب لينا الكلام مع الكاف كتير جداً
> ولكن
> الملعب والمضمار هما العملان المرئيان للجمهور
> ماكنت داير الجمهور يشوف الإستاد من الداخل إلا بعد إنتهاء العمل
> ولكن للضرورة أحكام
> المضمار وصل معلومه من الخارج
> شيء جميل شديد
> وبدأت عمليات نظافة المضمار تمهيداً لتركيب الكسوة
> عمل كبير تم بالنجيل
> ولكن المظهر العام
> النجيلة لسه صاقعة
> مبرقعه شديد
> ومحتاجة جهد كبير وعمل متواصل حتى تشرفنا في يوم التأهل العربي بحول الله
> النجيل يحتاج مواصلة تسميد وري وقص ورملة
> لذا أقترح نقل التمارين إلى خارج الإستاد
> وأشد على أيادي المشرفين ميدانياً على تنفيذ المبادرة
> المهم
> قال لي الإفريقي التونسي أخد تمنية من مازيمبي
> قلت ليهو يازول!
> قال لي علي الطلاق
> قلت ليهو الله يلعن الإفريقي التونسي بقى لينا عارض بس
> قال لي بالشفناهوا ده ماتقطع العشم
> قلت ليهو ونعم بالله
> المهم
> من مباراة الأمس يتضح إننا دايرين شغل شوية
> دايرين ندخل مباراة التأهل العربي بدون أخطاء
> من ناحية المهارات ماعندنا شك
> بس ناحية الجدية والإصرار والثقة بالنفس دايرين شغل
> دايرين الأولاد يختوا التأهل هدفاً من دونه الموت
> ووصية خاصة لمحمد الرشيد
> الإحتفاظ بالكرة طويلاً دون لازمة
> واللف والدوران بها كثيراً
> يجعل منك مصدر خطورة على المريخ
> ومهمتك عكس ذلك تماماً
> تمسك الكرة طويلاً
> تعرض نفسك لأخطاء أكتر
> تلف وتدور بيها
> تزنق روحك وزملانك
> مشى الكورة يا حبيب
> وما أروع اللعب من لمسه في السليم
> التش
> ده شنو يازول؟
> أنت نصيح؟
> أي زول يجي جمبك يسقط بس!
> تعرف يا التش
> أمس المعلق ذاتو إتحاور
> قال البعمل فيهو التش ده سحر
> ولكنه السحر الحلال
> من الليلة يا التش
> وفقهياً كده
> السحر الأسود حرام
> لكن السحر الأحمر فهو حلاااااااال حسب إجماع جمهور فقهاء الكرة
> وهمسة في أذنك يا الساحر
> المراوغة للإستعراض لاتجدي ولاتفيد
> ولكن للضرورة تصبح ممتعة ومفيدة كما فعلت أنت أمس في شوط اللعب التاني
> ووصية للكابتن منجد النيل
> ماممكن يامنجد أي كورة تطلع منك تطلع غلط
> ركز ياخ شوية
> أنت ولد موهوب
> تمسك الكورة وتبرطع بيها خط طمنطاشر كلو
> وبدون أدنى تركيز تلعبها باستعجال غلط
> ولما نحتاج للزمن تأخر إرسال الكورة
> مالك يازول؟
> على العموم
> برغم التعادل إلا أن التجربة كانت مفيدة
> لأن الأهلي كان رائعاً
> وتحية للأهلي وجهازه الفني
> أيها الناس
> هدف المريخ الأول وهدف المريخ التاني وهدف الأهلي التعادلي
> دليل على أن كرتنا تمرض ولكن لاتموت
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> أها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> والينا
> ولا خليك
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال شفت الحاصل؟ أسكت بس
والى لقاء
سلك
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