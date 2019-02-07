مظاهرات السودانيين المطالبة بتنحي البشير ونظامه مستمرة

تدف الالاف من المتظاهرين بوسط الخرطوم استجابة لدعوة تجمع المهنيين "لمواكب الخميس 7 فبراير" وهتف المحتجون “سليمة سلمية” ضد الحرامية

وحسب مراسلمنا من موقع الحدث لم تتمكن الشرطة من تفريقهم وبالتحديد المتجمهرين في موقف المواصلات المعروف بموقف الاستاد لاختلاط المتظاهرين مع المواطنين ووجود المركبات العامة في الوسط وشارك عدد من المواطنين في الهتاف ونزل البعض من المركبات العامة للمشاركة مع المحتجين

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