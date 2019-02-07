(5) ألاف مجاهد بالخرطوم لـ"صد المهددات"

تعاهدت قوات الدفاع الشعبي بمحلية الخرطوم علي جاهزية (5) ألاف مجاهد لقبول جميع التكاليف التي تؤمر بها في إطار الذود عن حمي الوطن وصد المهددات الخارجية بجانب المشاركة في جميع مشروعات التنمية والخدمات التي تقترحها المحلية.
وأشار منسق قوات الدفاع الشعبي بالمحلية جلال جعفر، خلال اللقاء مع المعتمد الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم، عن عدم تواني قواته في قبول أي تكليف فهم كثيرون عند الفزع قليلون عند الطمع.
وأكد عن استعدادهم واستنفارهم لجميع القادة والمجندين لتحقيق الربط المطلوب للمشاركة بفعالية في حملات إصحاح البيئة والنظافة الراتبة كل يوم سبت اسبوعياً.
من جانبه امتدح معتمد الخرطوم الفريق شرطة محمد احمد علي الدور الذي تضطلع به قوات الدفاع الشعبي في صون العقيدة والوطن والتضحيات الجسام التي قدمها منسوبيه.
وأشار بأن الدفاع الشعبي هو سيرة ومسيرة حافلة تأثر بها كل بيت سوداني روته دماء الشهداء لذلك سيظل راسخاً بالرغم من المتغيرات، لأنه قام علي قضية الوطن الواحد، متمنياً إن تخرج البلاد من جميع الأزمات العارضة التي تمر بها بعهد الشهداء الباقي في المجتمع.
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