"نورهان" المصرية تُثير ازمة في السودان

أعلنت قناة أنغام عن ظهور الممثلة المصرية نورهان من خلال شاشتها في شهر رمضان عبر تقديم برنامج حواري، هذا الإعلان خلق جدلاً واسعاً في الاوساط الاعلامية وأثيرت العديد من التساؤلات حوله.

وحول أسباب اختيار ممثلة مصرية لتقديم برنامج لتقديم برنامج حواري يستضيف ضيوفاً سودانيين ويعرض على شاشة سودانية.

فنورهان ممثلة مصرية بدأ مشوارها الفني مبكراً في العام 1994 حينما شاهدها المخرج عبدالعزيز السكري، ورشحها للمشاركة في مسلسل الساحر الذي عرض في رمضان انذاك.

سطع نجمها من خلال عدد من الأعمال التي شاركت فيها ، أبرزها مسلسل عائلة الحاج متولي و العصيان .

المدير العام لقناة أنغام الفضائية خلف الله عبد المنعم، قال عن أسباب اختيارهم لنورهان لتقديم برنامج على شاشتهم في رمضان.

فأجاب قائلاً :”درجنا للتفاعل مع الأشقاء في كل الدول العربية فنحن ننضوي تحت راية اتحاد اذاعات الدول العربية ومصر والسودان بلدين تجمع بينهما علاقة خاصة جداً”.

البلدين كانت بينهم الكثير من العلاقات الثقافية والإعلامية وكثير من أبنائنا في الإذاعات والتلفزيونات والصحافة درسوا في مصر وتدربوا في مصر

ونحن لا ننظر لمصر كدولة أجنبية فهي دولة شقيقة وتربطنا بها وبشعبها أواصر خاصة”

ويضيف خلف الله : “لم نحضر نورهان الى السودان لأفضلية تتمتع بها على المذيعات السودانيات أو لأننا لا نملك كوادر إعلامية جيدة لكننا نرى أن المذيعة السودانية والمصرية هم أشقاء “.

ويؤكد خلف الله أن خلق التفاعل بين الشعبين هو الهدف ويواصل :” نريد خلق نوع من التفاعل بين المذيعين هنا وهناك بدليل أننا في قناة أنغام أنتجنا عدد من البرامج الرمضانية في سنوات فائتة

مثل أنغام النيل الذي شارك فيه عدد من نجوم الفن والإعلام المصري .

وكذلك برنامج ويغني الخليل الذي جسد تفاعلاً بين البلدين.

لذلك حينما نتحدث عن نورهان كأنما نتحدث عن ليلى المغربي ، والكثير من الفنانين السودانيين مثل أحمد المصطفى وسيد خليفة الذين غنوا في التلفزيونات المصرية والاذاعات.

ويواصل خلف الله حديثه مضيفاً :” نحن ننظر للأمر بمنظور أشمل وأوسع و بنظرة تتجاوز النظرة القطرية ، وهذا التفاعل نحن نراهن عليه ونعتقد أنه سيضيف الأكثر.

وحين سألناه عن أي نوع من المشاهدين يحاولون جذبه بهذا البرنامج هل هو المشاهد السوداني أم العربي أجاب :” كلاهما ، فنحن نستهدف المشاهد بالداخل والخارج”.

ليس فقط في السودان ومصر لكن المشاهد العربي في كل مكان ، ونورهان لمن يعرفها جيداً هي نجمة معروفة وقدمت العديد من الأعمال الكبيرة.”