الشعبي: والي كسلا مسؤول عن مقتل "المعلم عوض الكريم"

واعتبر الشعبي عوض الكريم "ايقونة الشهداء" بحسبان ماتعرض اليه من تنكيل وتعذيب طيلة فترة اعتقاله ولحين مفارقته الحياة.
وترحم الامين السياسي للحزب سليمان ادريس خلال مؤتمر صحفي، الخميس، علي كافة شهداء الحراك الشعبي، ودعا الي اطلاق سراح المعتقلين كافة، ودعا الي وقف القتل والعنف والاعتقال وتشكيل لجنة تحقيق وليس لتقصي الحقائق والتي هي ظاهرة ومعروفة للجميع.
وكشف عن ارسال اربعة وفود من الحزب لتقديم التعزية والمؤاساة الي اهل الشهيد، بجانب التعرف علي الحقائق وخلفيات مقتل الشهيد، محملاً وحدة امن خشم القربة مسؤولية ماجري للشهيد وتقديمه رفقة اخرين لما اسماهم "زبائنة النظام الامني في رئاسة كسلا".
وتابع ادريس" نطالب باقالة والي كسلا والتحقيق معه لكونه رئيس لجنة الامن في الولاية".
كما طالب بالاعتقال والتحفظ علي منسوبي وحدة خشم القربة بجانب منسوبي رئاسة امن كسلا الذين وفدوا الي المحلية لتعذيب الشهيد، وشدد باقالة مدير شرطة كسلا بسبب التصريح الكذوب علي حسب قوله.ودعا ادريس الي اعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ورأي اهمية تعديل وتغيير قانون الامن الوطني الذي لايتوافق مع الدستور، مبيناً ان هناك خروقات لقوانين تتعارض مع قوانين ولوائح حقوق الانسان.
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