استمرار تظاهرات الخرطوم واعتقال العشرات.. "صور"

اخبار الخليج 365 365/ تواصلت التظاهرات في الخرطوم رغم التصدي العنيف من قبل الأمن السوداني، حيث خرج المتظاهرين من عدة شوارع يرددون هتافات تنادي بإسقاط النظام وسلمية سلمية.
رصد مراسل (السودان٣٦٥) اعتقال قوات الأمن السودانية العشرات من المتظاهرين ، عقب تفريق قوات مكافحة الشغب لتظاهرة تقدر بالمئات وسط السوق الكبير في الخرطوم.
ونقل المعتقلين من الشباب والشابات في سيارات تابعة للأمن السوداني.
وطوقت القوات النظامية محيط السوق بالخرطوم بإعداد كبيرة من الشرطة والأمن.
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