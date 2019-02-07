الإصلاح والإنتاج.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> قال رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معتز موسى، إنه بعد انفصال جنوب السودان وذهاب غالبية إنتاج النفط معه، ظلت الواردات السنوية للسودان حوالي (9.5) مليار دولار، بينما الصادرات غير النفطية نحو (2.5) مليار دولار، والصادرات من المعادن حوالي مليار دولار، أي أن العجز في الميزان التجاري الخارجي (6) مليارات دولار، واعتبره سبباً رئيساً لكل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد في البلاد.

> رغم الإجراءات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لا يزال سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية متراجعاً، ومعدلات التضخم في تصاعد مما يعقد من الأوضاع المعيشية ويعزز مخاوف المواطن من استمرار تقدم الأوضاع للخلف.

> الوجه المقلق لهذه الأزمات،هو حالة الهلع واليأس الذي استبد بالمواطن،والمنتجين أكثر قلقاً وخيبة،فبعدما نجح زرعهم وحان حصاده ، شح الجازولين والسيولة النقدية، وباتوا في حيرة من أمرهم. وستصيب الحسرة الجميع لأنه لا مخرج للبلاد إلا بزيادة الإنتاج والصادر.

> تحتاج الحكومة والمستثمرين في الزراعة لوقفة مراجعة. فغالبية المساحات تعتمد على الأمطار وهي متذبذبة من موسم لآخر، بجانب المنافسة في الأسواق الخارجية من دول تنتج السلع السودانية بكلفة أقل وحتى تميُزنا في الجودة بدأنا نفقده بسبب غياب الإرشاد الزراعي في استخدام المبيدات والأسمدة، والتي بات استخدامها بطرق علمية من ضمن المعايير الأوروبية.

> ولا تزال ثقافة الصادر ضعيفة حتى لدى المصدرين حيث تقوم على فائض الإنتاج ولا توجد مزارع مخصصة للتصدير ويبدو أن المثل الشعبي «الزاد لو ما كفى ناس البيت يحرم على الجيران»، يسيطر على تفكير المخططين والمسؤولين والقطاع الخاص على حد سواء، كما أن الاعتماد على الزراعة المطرية غير المستقرة، يحرم البلاد من تعاقدات طويلة الأجل مع الأسواق الخارجية.

> أما الثروة الحيوانية، فتعاني صادراتها من التقليدية وضعف البنية التي تقلل من عائداتها مثل غياب مسالخ مؤهلة، مما يدفع الى تصديرها حية، وسيطرة الطفيليين على الأسواق الداخلية والتحكم في الأسعار، وضعف التمويل المصرفي الوطني، وتعسف ضماناته وصعوبة التمويل من مؤسسات إقليمية بسبب وضع السودان وتصنيفه.

> أعتقد أن الجانب المظلم الآخر الذي ينبغي معالجة أمره ليستقيم الاقتصاد، هو الخدمات التي تشكل 80% من الاقتصاد الأمريكي و55% في مصر و50% في كينيا، ويرجع ذلك الى انهيار النقل البحري والجوي والسكة الحديد في بلادنا، وكذا ضعف الخدمات المصرفية، والسياحة والطب العلاجي، وكلها خدمات يمكن أن تساهم بقدر كبير في توفير عملات أجنبية خصوصاً أن بجوارنا دول مغلقة.

> رغم تركيز الحكومة منذ 25 عاماً على جذب الاستثمارات الخارجية، إلا أن ما استقطب للزراعة بشقيقها لا يزال محدوداً، وعائده للبلاد غير مشجع. فلا يمكن أن تسمح بزراعة الأعلاف مثل البرسيم وتصديره لدول المستثمرين ثم نستورد منها الألبان ومنتجاتها.

> وثمة عامل مهم يُلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي والإنتاج والصادر والاستثمار، وهو الجانب السياسي، فإذا كانت الدولة تفتقد سلامة الإطار السياسي، وتشهد استقطاباً حاداً، وأفقاً مسدوداً، فلا يمكن إصلاح اقتصادي ورفاء اجتماعي.

> أولويات الحكومة ظلت أكثر من عقدين أمنية، بحكم تحديات تواجه نظام الحكم، وحروب أخرجت مساحات واسعة وأيادٍ عاملة من دائرة الإنتاج، وصورة سالبة عن السودان في المخيلة الأجنبية أضرت به كثيراً، ولا مخرج من ذلك إلا بتصحيح الوضع السياسي وإجراء إصلاحات جذرية. فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.