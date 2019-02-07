مريخ الحكومة والشينة منكورة.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ يغادرنا (سيد البلد) الاحد القادم الي زامبيا لمواجهة نكانا .

@ التعادل فقط يمنح الهلال صداره المجموعه في حال خسارة زيسكو من الاشانتي .

@ الاربعاء القادم موعدنا في انتظار التعادل وربما الفوز ان خاض الهلال المباراة بنظره فنيه بعيداً عن التدخل الاداري .

@ وجود شيبوب والبرازيلي يعني التدخل الاداري .

@ شيبوب بات علة الهلال باجماع الجمهور وكل من يفهم في الكوره .

@ حليل بشه ، حليل رمانة الوسط وهداف الهلال الافريقي .

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