والآن.. التدخل العسكري.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والآن مرحلة العمل العسكري المباشر

ويوليو الماضي.. احد الخبراء العاملين في مخابرات عالمية.. يقول:

السودان سوف يواجه مظاهرات غير عادية نهاية العام

وتقع….

والاسبوع الماضي.. الرجل يحدث عن (اتجاة ضرب الموانئ السودانية.. وضرب كل منطقة تهم روسيا وقطر في السودان).

والرجل يحدث عن دولة قبضت الثمن. و…. وعن اسلحة.. وعن… وعن….

لكن ما يحعلك تقرأ ببط هو..

الآن… مرحلة هي… مرحلة عمل السفارات..

وعمل السفارات يخطط بحيث ينتهي بالحرب..

قبل أسبوعين نحدث هنا عن أسلحة تنقلها السفارات.

(٢)

المخطط هو ..

جهات تقرأ إيقاع الأحداث.. وتستخدم الإيقاع هذا للخطوات القادمة.. خطوات صناعة الحرب.. وصناعة التدخل الأجنبي..

خطوة لسودانيين يحملون جنسيات لدول اوروبية وامريكية واسرائيلية.. ومظاهرات لهؤلاء في الخرطوم.. ثم اغتيالات بين المتظاهرين هؤلاء تقع.. (واسلوب صناعة الاغتيالات يصبح الآن معروفاً).

ثم دولة او اكثر تعلن غضبها. لأن احد مواطنيها قتل في الخرطوم.

ثم… ثم…

ثم تدخل عسكري.. (والامر له سوابق معروفة).

وحجة السودان. ان هو ذهب الى ان الأمر مخطط من بعض الدول .. ومصنوع من بعض المخابرات.. حجة لا هي شيء يسمعه أحد ولا هي شيء ينفع..

(وقصة اسلحة الدمار الشامل في العراق معروفة).

لكن شيئاً آخر معروف ايضاً.

واسلامي يحدثنا انه

(السودان ظل يمتنع عن دعم المقاومة الاسلامية في العالم. لأن السودان لدية دولة مسلمة يريد حمايتها…

والسودان المسلم ان سقطت دولته هذه.. عندها…. قال محدثنا (يا دوووب يعرف العالم ماهو الارهاب..)

(٣)

وحديث عن موجة من السلاح تتدفق الآن على السودان.. (اشرنا اليها قبل شهور..).

والإعداد للأمر كله.. الذي يحدث عنه الخبير منذ يوليو الماضي..

واعداد الحرب الاعلامية.. التي نحدث عنها هنا.. منذ شهور . وعن انها سوف تدور علي الانترنت.. والتي تنفجر بالفعل… ومازالت..

والحديث عن الحرب الاهلية .. ونقلها الى الداخل.. ما يسوقه هو.. ان بعضهم يقول:

في مشروع تفكيك السودان.. وجدوا ان الحرب من الخارج لا تصلح.. وانها تجمع كل السودانيين خلف الدولة.. وأنموذجهم كان هو يوليو ٧٦م.

ففي يوليو ١٩٧٦م حين كانت المعارضة الحزبية تهاجم الخرطوم متسللة من ليبيا.. كان يكفي ان يعلن النميري ان الامر غزو اجنبي (مرتزقة).

عندها… ورغم ان الناس كلهم كانوا يعرفون ان الهجوم سوداني.. وتقوم به الاحزاب.. الا ان كلمة (غزو اجنبي) كانت تجعل كل واحد يحمل السلاح..

قال:

كان هذا .. والمواطن في السودان لا يعرف السلاح..

قال:

والآن تستطيع أن تجد في كل مدينة وقرية عدداً هائلاً من الانقاذيين.. وغيرهم .. من عامة السودانيين.. ممن قاتلوا في الجنوب لسنوات طويلة وعرفوا السلاح..

والخبير يذهب في شرحه الى ان المساحات الهائلة في السودان تجعل نفس كل جهة مهاجمة ينقطع في ساعات او ايام… والمساحات الهائلة هي التي قطعت انفاس امريكا وحلفائها في العراق..

قال..

وشيء آخر يمنع التسلل.. في المدن في السودان.. مازال شيء له طبع القرية.. ففي احياء المدن كل احد يعرف كل احد..

والغريب الذي يتسلل مكشوف.

وصحيفة (الرأي العام) امس.. تحدث عن تحالف عقار/ مناوي/

وعن بيان للتحالف هذا يدعو الى

(السلمية السلمية التي تطلق النار).

(٤)

ومحمد نور لو انه اطلق جيشه سلمياً في الايام الاولى للمظاهرات ولم يكشف الحاده.. ولم يطلق الحرائق.. لاستطاع ركوب الثورة حتى النهاية دون ان يكشفه احد.. لكن..

والشيوعيون لو انهم.. والآن مناوي وعقار لو انهم….

والانقاذ بها من المساوئ ما يكفي لاسقاط عشرين حكومة..

لكن انكماش الناس عن دعم مظاهرات الخراب هو اشارة تقول لهم ان..

الإنقاذ بها ما يكفي لإسقاط كل حكومات الارض…

لكن..(إسقاط) يأتي بكم أنتم..؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا..لا..لا..لا…

والمصيبة أنها شهادة للانتخابات..

(أما البشير دا مررززق بشكل) !!!