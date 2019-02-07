شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• انا ما عارف ليه مجلس الهلال متمسك بالزول دا.

• الزعفوري لم يضع اي بصمة تدريبية على شكل الفريق.

• جمهور الهلال قال كلمته في حق التونسي.

• آن الآوان لذهابه فورا.

• نعلم أن الوقت غير مناسب.

• ولكن ..!!

• الازرق تنتظره العديد من المواجهات الصعبة.

• والفريق في حاجة لمدرب صاحبة خبرة افريقية.

• وهذه الصفة متوفرة في اغلب ابناء الهلال.

• يجب الاستعانة بأحدٍ منهم.

• الهلال يضم عدد من النجوم.

• وهناك مواهبة شابة مميزة.

• نجحوا في تحقيق انتصارات مهمة.

• كل من تابع المباريات الاخيرة للفريق.

• أشار ان الهلال ظل يحقق الفوز بمجهود لاعبيه فقط.

• ننتظر خطوة مهمة من المجلس في هذا التوقيت الحرج.

• نملك طموح كبير في الكونفدرالية.

• يجب أن نقول ذلك بكل أمانة.

• الزعفوري ليس مدرب المرحلة الحالية.

كانت هذه تفاصيل خبر الزعفوري دا لسه قاعد ..؟؟.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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