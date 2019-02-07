قست قلوبهم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> تصعب الكتابة هذه الأيام..
> ليس من تلقاء كل صاحب قلم… وإنما الذين لم تقسُ قلوبهم منهم..
> والسبب ظاهرة اغتيال أرواح…وآمال… وأحلام، شبابية..
> وبصرف النظر عمن يقف وراء هذه الظاهرة فما يهمنا هو القتل بحد ذاته..
> فما من صاحب فطرة سليمة يمكنه التعايش معها..
> بمعنى أن يعيش حياته كما كانت قبلاً، أكلاً…وشرباً… ونوماً… وضحكاً… و(كتابةً)..
> فقط من قلوبهم كالحجارة – أو أشد قسوةً – بمقدورهم ذلك..
> ورب العزة ذكر قسوة القلب هذه في كتابه العزيز…. وصماً لبني إسرائيل..
> فقد شبه قلوبهم بالحجارة… ثم استثنى بعضاً من الحجارة هذه..
> فمنها ما يشقَّق فيخرج منها الماء…..ومنها ما يهبط من خشية الله..
> ولكن منا – هذه الأيام – من يستحق هذه الوصم أيضاً..
> وقبل أيام شاهدت مقابلة تلفزيونية – خارجية – مع اثنين من زملاء المهنة..
> أحدهما بالكاد تمالك نفسه – ودمعه – من شدة انفطار القلب..
> والثاني كان يتكلم عن القتلى وكأنهم محض أرقام باردة..
> أرقام تخضع للجدل الحسابي… والسياسي… والحزبي، مثل أرقام الميزانية..
> وكأن الموالاة تنزع عن القلب كل مضغ الإنسانية…فتقسو..
> والغريبة أنه يرتكز على موقف سياسي (ديني)… بينما الأول يُوصم بالعلمانية..
> مع أن الدين هو دين الرحمة… قبل أن يكون مطيةً للحكم..
> وربنا كتب على نفسه الرحمة… وبسببها أدخل امرأة النار لقسوتها على هرة..
> وأدخل رجلاً الجنة لعطفه على كلب..
> والذين يُقتلون الآن ليسوا قططاً ولا كلاباً، وحتى هذه محرمٌ قتلها دونما سبب..
> ولا يهمنا من يقتل، وإنما حديثنا عن المشاعر تجاه القتلى..
> لكن ذلك لا يعمينا عن الإشارة إلى بعض أهل الحكم من ذوي الشعور السليم..
> فمنهم – ومنهن – من تحدث عن القتل هذا حديث إدانة..
> وأبدوا من صادق العواطف ما يُحمد لهم… حتى وإن كانوا مطالبين بما هو أكثر..
> بينما آخرون – من إخوانهم – بدوا وكأن الأمر لا يعنيهم..
> فإن اضطروا إلى الكلام تكلموا مثلما كان يتكلم ستالين فوق جماجم ضحاياه..
> وللمرة المليون، كلمتنا هذه بعيدة عن (من قتل؟)..
> وإنما الذي يهمنا الآن رصد مواقف ذوي القلوب الرحيمة…وذوي القلوب القاسية..
> ثم تأثير هذه الرحمة على الأولين… وانعكاسها على حياتهم..
> فلا يمكن أن يعيش حياةً طبيعية من يعايش كل هذا القتل بين بني جلدته من الشباب..
> وبالنسبة لأصحاب القلم…لا يمكن أن يكتبوا (طبيعياً)..
> واللهم لا تجعلنا من الذين قست قلوبهم…فتصير كالحجارة أو أشد قسوة..
> ولا حول ولا قوة إلا بالله !!.
كانت هذه تفاصيل خبر قست قلوبهم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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