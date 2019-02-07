البشير: ظلمونا لما يقولوا ثلاثين عاماً لم نفعل شيئاً ودمرنا البلد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دافع رئيس الجمهورية، وبشدة عن ما قامت به الإنقاذ منذ مجيئها، وقال ( ظلمونا لما يقولوا ثلاثين عاماً لم نفعل شيئاً، ودمرنا البلد) ويضربون مثالاً بمشروع الجزيرة وسودانير، وأكد أن البلاد تعيش ظروفا غير عادية وأنها تأثرت وبشكل كبير بالحصار الاقتصادي سيما وان جل قطع الغيار والآليات أمريكية الصنع – طبقاً له ودعا إلى عدم تجريد الأوضاع الراهنة من الظروف المحيطة بالبلاد قبل الإنقاذ، وأشار إلى تسلمهم السلطة في ظروف قاسية ومعلومة، واكد إنجاز الإنقاذ للطرق والتعليم والتوسع في الجامعات والطرق والكهرباء واستدرك : ( ما عاوزين الناس يشكرونا، ولكن الموضوعية مهمة وما بنقول كل تصرفاتنا صحيحة ) ، وامتدح الشعب السوداني ووصفه بالكريم الذي يستحق كل خير. صحيفة آخر لحظة

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