كبر يتوجه إلي جمهورية رواندا حاملا رسالة خطية لرئيسها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: توجه نائب رئيس الجمهورية دكتور عثمان محمد يوسف كبر ؛ صباح اليوم الى جمهورية رواندا ؛ حاملا رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ؛ الى الرئيس الرواندي بول كاغامي ؛ تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين ؛ والقضايا ذات الإهتمام المشترك . وكان في وداعه بمطار الخرطوم ؛ وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر ووزير الدولة بالإعلام مأمون حسن إبراهيم ،وعدد من المسؤولين بالدولة . ويرافق نائب رئيس الجمهورية ؛ وزير الإعلام والإتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة ارور ؛ والسفير جمال الشيخ ؛ نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية . وكالة سونا للأنباء

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