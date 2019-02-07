استقرار أسعار السلع الاستهلاكية بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - سلع

الخليج 365 :

تشهد أسواق السلع الاستهلاكية بأم درمان، ركودا كبيرا وتراجعا عن القوة الشرائية رغم استقرار أسعار بعض السلع، وعزا بعض تجار التجزئة بسوق ليبيبا أبوزيد، تراجع الحركة الشرائية بسبب شح السيولة لدى المواطنين، وبرز من خلال جولة (السوداني) ضعف إقبال المواطنين على الشراء بالسوق.

وقال تاجر سلع عذائية عثمان محمد بسوق أبوزيد لـ(السوداني)، إن هناك استقراراً في أسعار بعض السلع الاستهلاكية منها السكر 10 كيلوغرامات في سعر (270) جنيها، شاي الغزالتين رطل بسعر (140) جنيها، أما اللبن فشهد تراجعا في سعره وتراوح ما بين (500_600) جنيه، فاستقر حاليا بـ(400) جنيه.

ورطل البن (70) جنيها وزيت صباح 4 ألتار (370) جنيها، وفيما يختص بالمنظفات بلغت عبوة صابون البشرى (120) جنيها، صابون بدرة (هلا) الجوال (120) جنيها، أما صابون غسيل صغير (140) جنيه، مشيرا إلى أن حركة السوق عموما ضعيفة جدا.

وأوضح تاجر بسوق أبوزيد – فضل حجب اسمه – لـ(السوداني)، أن نسبة الشراء تقدر بنحو وسط، لأن “الناس ما عندها كاش”، وأضاف أن أسعار السلع مستقرة بعض الشيء، ما عدا بعض الأصناف بها زيادة منها البلح الجيد درجة أولى، حيث بلغ سعر جوال البركاوي (4,000) جنيه والبلح القونديلا (6,000) جنيه بزيادة تصل لنحو 10%، أما بقية السلع: السكر جوال كبير (1,330) جنيها، الجوال 10 كيلوغرامات تراوح ما بين (270_280) جنيها، أما عبوة الـ(5) كيلوغرامات بسعر (140 – 150) جنيها، ثم بلغ سعر الكيلو (40) جنيها بالقطاعي، رطل شاي الغزالتين (150) جنيها والألبان عبوءة (225) غراما بـ(620) جنيها، وسعر (100) غرام بسعر (280) جنيها، وفيما يتعلق بالزيوت بلغ سعر زيت صباح (1) لتر بسعر (95) جنيها و(4) ألتار (410) جنيهات. وحول أسعار النشويات بلغ سعر باكت دقيق سيقا (410) جنيهات، كرتونة شعيرية (440) جنيها، كما بلغ سعر كيلوغرام الطحنية (150) جنيها، (2) كيلوغرام (260) جنيها (3) كيلوغرامات (370) جنيها.