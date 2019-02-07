وزارة النفط: (800) طن عجزاً يومياً في البنزين و(4300) في الجازولين

شهاب محمد - الخرطوم - النفط

الخليج 365 :

كشفت وزارة النفط والغاز والمعادن، عن عجز يومي في البنزين يبلغ (800) طن متري بينما يبلغ الإنتاج اليومي منه (3200) طن والاستهلاك (4000) طن، بينما يبلغ حجم إنتاج الجازولين (4500) طن متري، مقابل (8800) طن حجم الاحتياجات اليومية بعجز قدره (4300) تتم تغطيته بالاستيراد .

وقال وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبدالقادر في بيان أمام لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان أمس وتحصل عليه مصدر موثوق، إن الهلع والخوف أصاب حتى العاملين المشرفين على الإمداد بسبب عدم وجود مخزون إستراتيجي حقيقي يكفي ليومين فقط .

وعزا ذلك وبحسب صحيفة السوداني، للاعتماد على إنتاج المصفاة فقط الذي لا يغطي الاستهلاك اليومي المطلوب خاصة من الجازولين الذي بالكاد يعطي نصف الاحتياجات، مؤكداً أن الكمية المنتجة قد تتعرض لنقصان بسبب الأعطال المفاجئة للمصفاة الأمر الذي يؤدي إلى توقفها ولو جزئياً .