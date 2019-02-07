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بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الخميس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 7 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.96 جنيه.أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

07/02/2019

العملةشراءبيعمتوسطالعملةشراءبيعمتوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4322

0.4344

0.4333

الجنيه الاسترليني

61.4330

61.7402

61.5866

الفرنك السويسري

47.3702

47.6071

47.4886

الدولار الكندي

35.8667

36.0460

35.9564

كرونة السويدية

5.1596

5.1854

5.1725

الكرونة النرويجية

5.5572

5.5850

5.5711

الكرون الدنماركي

7.2299

7.2660

7.2480

الدينار الكويتي

155.4319

156.2091

155.8205

الريال السعودي

12.6667

12.7300

12.6984

الدرهم الاماراتي

12.9340

12.9987

12.9663

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.9667

54.2365

54.1016

XAR

1990.7606

2001.2055

1995.9830

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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