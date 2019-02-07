بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 7 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.96 جنيه.أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني. 07/02/2019 العملةشراءبيعمتوسطالعملةشراءبيعمتوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4322 0.4344 0.4333 الجنيه الاسترليني 61.4330 61.7402 61.5866 الفرنك السويسري 47.3702 47.6071 47.4886 الدولار الكندي 35.8667 36.0460 35.9564 كرونة السويدية 5.1596 5.1854 5.1725 الكرونة النرويجية 5.5572 5.5850 5.5711 الكرون الدنماركي 7.2299 7.2660 7.2480 الدينار الكويتي 155.4319 156.2091 155.8205 الريال السعودي 12.6667 12.7300 12.6984 الدرهم الاماراتي 12.9340 12.9987 12.9663 الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.9667 54.2365 54.1016 XAR 1990.7606 2001.2055 1995.9830

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