وزارة الزراعة تراجع مشروع توطين التقاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عمر مصطفى ، بإزالة العوائق التي تؤدي إلى إنجاح مشروع توفير التقاوي الجيدة وتوطينها، وإتاحة كافل الإمكانات المادية والبشرية ، مؤكداً لدى لقائه بعثة منظمة الأغذية العالمية، أهمية إنتاج نوعية جديدة من الحبوب الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بمحاصيل مكتملة العناصر الغذائية ، داعياً لإدخال العناصر الغذائية للمحاصيل لتعزيز الأمن الغذائي، ثم هيئة البحوث الزراعية والبحث العلمي لإنتاج نوعية جديدة من الحبوب الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه قال ممثل بعثة الفاو، إن زيارة السودان بهدف تقييم ومراجعة أعمال المشروع ،الذي نفذ في عدة دول من ضمنها السودان، وجاء علي مرحلتين يستمر العمل بها لمدة أربعة أعوام.

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