شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قصفت المدفعية الإسرائيلية مساء الأربعاء مرصدين تستخدمهما الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ورد الجانب الفلسطيني بإطلاق قذائف صاروخية وهاون من داخل القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة. وأوضح مراسلنا في القطاع أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من جنوب القطاع، سقط أحدهما داخل الجدار بالقرب من معبر صوفا، ودوت صافرات الإنذار في النقب، وتم رصد قذيفة صاروخية سقطت داخل مجمع أشكول.

وأضاف أن صافرات الإنذار دوت للمرة الثالثة في معبر صوفا، وسقطت عدة قذائف هاون في المكان، تبع ذلك استهداف لأحد المراصد التابعة لفصيل فلسطيني شرق خانيونس بقذيفة مدفعية.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مجددا أحد مراصد المقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس، وأقر الجيش الإسرائيلي بسقوط قذائف في غلاف غزة.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه الأراضي الزراعية في محيط صوفا شرقي بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.

ولم يفد الجانبان بوقوع ضحايا أو إصابات. روسيا اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقصف قطاع غزة والفصائل الفلسطينية ترد بصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.