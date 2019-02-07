حسين الصادق (محمود عبد العزيز كان بفتح لي باب العربية وبركب ورا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سرد الفنان الشاب حسين الصادق العديد من المواقف التي جمعته بالفنان الراحل محمود عبد العزيز التي تؤكد احترام و تقدير الفنان الراحل لشخصه حيث ذكر بأن محمود عبد العزيز كان يفتح له باب العربة ليجلس في المقاعد الأمامية بينما يكتفي هو بالجلوس في المقاعد الخلفية.

وتابع الصادق بأنه جاء إلى إحدى الصالات في إحدى المناسبات الخاصة بمحمود عبد العزيز لمشاركته بالغناء موضحاً بأنه عندما وصل إلى مكان الحفل وجد الراحل في انتظاره عند مدخل الصالة ومعه مجموعة من الحاضرين حيث قال له (نحن في انتظارك لاستقبالك ) مضيفاً أن الراحل محمود عبد العزيز قال له (أنت زول ما هين) .

ووصف الفنان حسين الصادق الراحل محمود عبد العزيز بأنه أخيه الأكبر وأنه كان (قلبو أبيض شديد ) وبسيط مشيراً إلى أنه تعلم منه الكثير من القيم وأنه فنان بمعنى الكلمة .