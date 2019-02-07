ترتيبات لتيسير الدفع الإلكتروني للدعم المباشر بالخرطوم

انعقد صباح اليوم بقاعة وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم اجتماع تنسيقي بين وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم وينك الادخار والتنمية الاجتماعية حول الدفع الإلكتروني للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة.

وبحث الاجتماع الترتيبات الفنية لبدء تسليم بطاقات الدفع الإلكتروني للدعم النقدي المباشر للأسر المتعففة خلال فترة زمنية يعلن عنها في الفترة المقبلة.

وأكد الاستاذ الفاتح حسن الصادق مدير إدارة التمويل الأصغر بالبنك ان التحول للدفع الإلكتروني سيمكن المستفيدين من الحصول على بطاقة إلكترونية يمكن من خلالها الحصول على السلع والخدمات من خلال نقاط البيع بجانب النقد من خلال الصرافات ونقاط البيع مبيناً ان تسليم البطاقات سيتم عبر مراكز قرب سكن المستفيدين يتم تحديدها مع إدارات التنمية بالمحليات ،مؤكداً انه عند تسليم البطاقة للمستفيد لأبد ان يحمل العميل مستند إثبات ورقم هاتف يمكن من خلاله التواصل مع المستفيدين لمعالجة الإشكالات الفنية التي تواجههم.

من جانبها أكدت الاستاذة امتنان عثمان خميس مدير إدارة التنمية وتخفيف حدة الفقر ان الدعم يغطي ٧٩ ألف اسرة متعففة بولاية الخرطوم بالحضر والريف مبينة انه سيتم التنسيق الكامل مع المحليات لتسليم البطاقات وضمان الوصول لكافة المستفيدين مبينة انه تم تدريب عدد كاف من الباحثين الاجتماعيين للتواصل مع المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمة بأسهل الطرق مشيرة الى ان التحول للدفع الإلكتروني يساهم في تمكين الأسر من الحصول على قرض حسن لتمويل مشروعاتهم بضمان الدعم الشهري . وكالة السودان للأنباء يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين

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