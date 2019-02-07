رسمياً.. تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الصناعة والتجارة تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية بصورة رسمية، وأعلنت عن إيقاف الأفراد من سجل الموردين والمصدّرين.

وقال وكيل الوزارة عبد الرحمن عجب أحمد لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إنه في حالة مخالفة السلع والمنتجات للمواصفات والإشتراطات الصحية وقوانين البلاد سيتم إيقافها وعدم السماح بدخولها، مشيراً إلى أنه يمكن لأي شخص لديه سجل تجاري أن يستورد سلعاً ومنتجات من دولة مصر، مضيفاً أن عمليتيّ الإستيراد والتصدير ستكون عبر الشركات وأسماء الأعمال المُسجّلة تجارياً فقط.

وفي سياق متصل كشف أحمد عن خطط لتنشيط تجارة الحدود وتفعيلها، مشيراً إلى أن الزيارات التي قام بها وزير الصناعة والتجارة للولايات الحدودية كانت بغرض الوقوف على الأوضاع والمشكلات التي تُعيق الحركة الحدودية والعمل على معالجتها.