اتفاق علي تمويل مشروعات منسوبي المهن الطبية والصحية

هذا وقد عقد رئيس الاتحاد د. كامل محمد حسن الاتحاد المهني العام للمهن الطبية و الصحية، والأمين العام د. مصعب برير وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، لقاءاً مع الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين بخيت الهادي.
أكد كامل أن شباب وخريجي المهن الطبية و الصحية قادرون على تحقيق نجاحات و تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين خاصة في الولايات وأن الاتحاد يهتم بشكل أساسي على تدريب و تأهيل منسوبي المهن الطبية و الصحية.
ومن جانبه رحب بخيت الهادي بالزيارة وأبدى سعادته بمبادرة الاتحاد المهني العام للمهن الطبية و الصحية، وأكد دعم جهاز تشغيل الخريجين واستعداده للتعاون و الشراكة مع الاتحاد لتمويل مشروعات منسوبي المهن الطبية و الصحية.وأشار إلى أن الشباب هم من يقودون عجلة التطوير و التنمية و أن القطاع الصحي له أهمية قصوى في ذلك.
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