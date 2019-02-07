اتفاق علي تمويل مشروعات منسوبي المهن الطبية والصحية

اتفق الاتحاد المهني العام للمهن الطبية والصحية، والجهاز القومي لتشغيل الخريجين على ضرورة العمل المشترك لتمويل مشروعات لمنسوبي وخريجي المهن الطبية والصحية بتخصصاتهم المختلفة خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد عقد رئيس الاتحاد د. كامل محمد حسن الاتحاد المهني العام للمهن الطبية و الصحية، والأمين العام د. مصعب برير وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، لقاءاً مع الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين بخيت الهادي.



أكد كامل أن شباب وخريجي المهن الطبية و الصحية قادرون على تحقيق نجاحات و تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين خاصة في الولايات وأن الاتحاد يهتم بشكل أساسي على تدريب و تأهيل منسوبي المهن الطبية و الصحية.

ومن جانبه رحب بخيت الهادي بالزيارة وأبدى سعادته بمبادرة الاتحاد المهني العام للمهن الطبية و الصحية، وأكد دعم جهاز تشغيل الخريجين واستعداده للتعاون و الشراكة مع الاتحاد لتمويل مشروعات منسوبي المهن الطبية و الصحية.

وأشار إلى أن الشباب هم من يقودون عجلة التطوير و التنمية و أن القطاع الصحي له أهمية قصوى في ذلك.