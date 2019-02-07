الصحة: 33% نسبة التغطية بحزم (الرعاية الأساسية)

قالت وزارة الصحة أن نسبة التغطية بحزم الرعاية الأساسية بلغت حتى الشهر المنصرم 33% على مستوى السودان مع التباين بين الولايات في حين أن نسبة تعيين القابلات 59%، ولفت إلى أن بعض الولايات قفزت لنسبة 100%.

وكشفت الوزارة أن نسبة تشغيل مؤسسات الرعاية حتى ديسمبر من العام المنصرم 84%، ووصفت مشروع التغطية بخدمات الرعاية الصحية الأساسية بالمشروع الأكبر في مجال الصحة لحجم الميزانيات المرصودة وشموله لكل الولايات وتغطيته لمستويات تقديم الخدمة الثلاثة.

وأكد وكيل الوزارة الفريق طبيب بروفيسور بابكر جابر كبلو في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التقييمي التخطيطي لمديري الرعاية الصحية الأساسية ومنسقي التغطية الشاملة بالولايات الأول للعام 2019 ، أن مشروع التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية حقق إنجازات تعتبر مقدرة في مجال الإنشاءات وتأهيل وتدريب الكوادر.

ودلل كبلو على ذلك بإكمال تشييد 144 مركزا صحيا فضلا عن 404 وحدة صحية مجهزة بالمعدات والأجزة المطلوبة بينما تم تدريب 13,161 قابلة مجتمع بنسبة 98% من المستهدف و 2785 مساعدا طبيا بنسبة 55% بجانب 4,894 معاونا صحيا بنسبة 93% و1189 معاونا صحيا للرحل تدريبا أساسيا.

وأعلن كبلو، السعي للاتصال بولاة الولايات ووزارات الصحة والجهاز التنفيذي لتجاوز العقبات والتحديات أمام المشروع وأبرزها التأخر في تشغيل بعض المؤسسات الصحية بالولايات وإيجاد وظائف لتعيين الأطر المختلفة والذين تم تدريبهم لسد الحاجة فضلا عن إكمال الحزم الإضافية في مجال مكافحة الأمراض غير السارية والصحة المدرسية.