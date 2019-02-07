شمال كردفان تحقق 90% في محو الامية

وقال الوزير لدى استقباله اللجنة الفنية المركزية للقضاء الأمية، إن النسبة التي حققتها الولاية للقضاء على الأمية بلغت أكثر من 90% وجاءت بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والخدمة الوطنية.
وأشار في ذلك إلى نجاح المشروع الذي وصفه رئيس الجمهورية بالمشروع الرائد والنجاح وذلك من خلال مخاطبته خفل تخريج دراسي الأمية.
وأكد الوزير المضي قدماً في هذا الاتجاه حتى تبلغ نسبة الولاية 100%، وقال هذا يتم خلال هذا العام بتجاوب وتفاعل وتعاون الوزارة والخدمة الوطنية، وأبان أهمية مواكبة التكنولوجيا والتطور لتحقيق التنمية.وأوضح المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، حامد حمدان، أن الوزارة وضعت خطة تشغيلية لاستمرار العمل، وأشار إلى الإشراف المباشر من قبل إدارة تعليم الكبار بالتعاون مع منسقية الخدمة الوطنية والمتابعة المباشرة.
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