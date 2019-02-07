نقيب الصحفيين: إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال ساعات

أكد نقيب الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، التي تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال الرزيقي، اليوم الخميس، في تصريح لـ"سبوتنيك": "ستطلق السلطات الأمنية خلال الساعات القليلة القادمة، قرابة 8 صحفيين، كانوا قد احتجزوا خلال فترة الاحتجاجات الماضي".

وأضاف الرزيقي، أيضا: "كما سيتم السماح لمراسلي القنوات الأجنبية الذين أوقفتهم السلطات السودانية من العمل إلى مزاولة نشاطهم الصحفي".

وأوضح الرزيقي، أن "هذه الخطوات جاءت بعد مبادرة من اتحاد الصحفيين السودانيين إلى الرئيس السوداني عمر البشير، الذي استجاب لها، وأعلن إطلاق جميع الصحفيين المحتجزين يوم لأمس الأربعاء".

وتشهد مختلف المدن السودانية، وخاصة العاصمة الخرطوم، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مظاهرات مستمرة تطالب برحيل حكومة الرئيس السوداني عمر البشير.

وفيما قالت مصادر رسمية، أن عدد القتلى في الاحتجاجات وصل إلى 30 شخصا، قالت مصادر غير رسمية أن الرقم تجاوز الخمسين.