طلاب النيل الابيض يُطلقون مشروع (المظلة الاجتماعية)

وقال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالولاية، بشير الخليفة، عقب اللقاء في تصريحات صحفية، ان مظلة الحماية الاجتماعية تشمل ستة مشروعات هي دعم الوجبة المدرسية، التغطية الصحية، الدفتر الجامعي، بطاقة الترحيل ، السقيا ومراكز الخدمات الاجتماعية.
واشار الى ان المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارات التربية والتوجيه ، الصحة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والعمرانية والمحليات والشركات والقطاع الخاص.
من جهتها اشادت النموري بمشروع مظلة الحماية الاجتماعية الذي يلامس قضايا الطلاب ويخفف اعباء المعيشة للطلاب الموجودين علي مستوى المدارس والجامعات والمجمعات السكنية.وثمنت الجهود المبذولة من اتحاد الطلاب بالولاية في تنفيذ الانشطة والبرامج ، واكدت دعمها لتنفيذ المشروعات التي تخدم قضايا الطلاب بالولاية .
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