"اخبار الخليج 365 365"، ترصد أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019م

صحيفة التيار * فريق إنقاذ يفشل في العثور على جثماني البحارين الغريقين * إثيوبيا تنفي صحة تقارير عن تهديدها بقطع العلاقات مع السودان * التوقيع على اتفاق سلام نهائي بين فرقاء أفريقيا الوسطى في “بانغي” * الأمن يوفد لجنة يوفد لجنة تقصي حقائق في حادثة المعلم “أحمد الخير” صحيفة السوداني * البشير: قانون النظام العام أحدث غبناً وتطبيقه الخاطئ ضد الشريعة * توجيه بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين * لجنة برئاسة فريق أمن تصل كسلا للتحقيق في وفاة “المعلم” صحيفة آخر لحظة * البشير: سنوقف العبث والابتزاز باسم قانون النظام العام * الرئيس: (ظلمونا لما يقولوا دمرنا البلد) * وأقرأ الغث والسمين في وسائل التواصل صحيفة الإنتباهة * قرار رئاسي بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين * البشير: تطبيق قانون النظام العام تشهير وابتزاز * لجنة تقصي الحقائق تطلب سلطات لتفتيش حراسات الأمن صحيفة المجهر * الرئيس يوجه بوقف العبث باسم قانون النظام العام والتعدي على حرمات المواطنين * البشير يأمر بإطلاق سراح جميع الصحفيين وإلغاء الضرائب صحيفة الوطن * البشير: قانون النظام العام أفرز غبناً وشهد أسوأ تطبيق * توجيه بإطلاق سراح الصحفيين المتعلقين وإلغاء الرسوم على صناعة الصحافة صحيفة الرأي العام * البشير: تطبيق قانون النظام العام يخالف الشريعة 180% * الرئيس يصدر قراراً بإطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين صحيفة الدار * والي كسلا: لا تهاون في محاسبة من يثبت تورطه في وفاة المعلم أحمد الخير * وصول جثمان الفنان الكبير الراحل علي إبراهيم اللحو فجر اليوم * تصريح صحفي لوزيرة التربية والتعليم حول وفاة المعلم أحمد الخير بخشم القربة * مقتل شاب بسبب علاقة مع شقيقة المتهمين * رسمياً: تطبيق رفع الحظر عن البضائع والسلع المصرية * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان التقنية للأساس.. وامتحان الفيزياء للثانوي

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