إزالة (78) دكاناً بالسوق الشعبي لمصلحة موظفة نافذة

في خطوة لقيت استهجاناً واسعاً، أزالت محلية أم درمان (78) دكاناً بالسوق الشعبي دون أي إنذار مسبق بحسب إفادات تجار متضررين، وقال تجار إن مجسمات المحال صدقت لهم منذ العام 1989، غير أن المحلية قالت إن الموقع تم تخصيصه لموظفة سابقة.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى لوقف قرار التنفيذ، كما رفضت وزارة العدل إنفاذ القرار المحلي.

ورأي التجار حسب "صحيفة التيار" بأن التدخلات السياسية صارت تؤثر على مسار العدالة، وكشفوا عن جملة الخسائر المالية الناجمة عن الإزالة التي تقدر بـ(10) مليارات جنيه.

وتساءلوا: “كيف يتم بيع (78) دكاناً وتشريد التجار وأسرهم لمصلحة شخص واحد”.

من جهته، قال محجوب محمد المحامي عن التجار في تصريح للصحيفة إنه جلس مع مدير المخالفات بالمحلية وبحث معه حيثيات القضية، ووعد بتعويض المتضررين.

وأفاد بأنه قدم إيصالاً للمحكمة لإيقاف قرار الإزالة، إلا أن المحلية وسلطة المخالفات رفضت ذلك ونفذت القرار ووعد باللجوء لأعلى الجهات القضائية بشأن المظلمة.