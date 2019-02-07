اليونسيف تتبني بناء مدارس في ولاية شرق دارفور

كشف معتمد اللاجئين المهندس حمد الجزولي عن التزام اليونسيف بتشييد تسع مدارس كمرحلة اوى خلال العام 2019 بولاية شرق دارفور علي ان تقوم بتنفيذ عدد من المدارس في المراحل القادمة.

وقال ان وفد من المعتمدية برئاسته ضم ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نوريكو يوشيدا والمدير القطري لليونسيف عبد الله الفاضل والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي وقف علي اوضاع اللاجئين بشرق دارفور والمشاكل التي تواجههم خاصة في مجال التعليم .

واضاف الجزولي ان الوفد عقد اجتماعاً مع والي شرق دارفور انس عمر واعضاء حكومته استمع خلاله الي التحديات التي تواجه اللاجئين في شرق دارفور خاصة في مجال التعليم مؤكدا ان شرق دارفور تعطي التعليم اولوية قصوى وانها دعت الى الاهتمام بالتعليم في الولاية.

واضاف ان المدير القطري لليونسيف وافق علي كل الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم باليولاية وان اليونسيف التزمت بتشييد 9 مدارس خلال العام 2019م كمرحلة أولى مؤكدا ان المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي وافق ايضاً على انشاء مراكز للشرطة في ثلاثة معسكرات للاجئين بالولاية وان ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التزمت بتوفير اسعافات للمستشفيات بالولاية .

واوضح الجزولي ان الوفد وقف ايضاً علي اوضاع اللاجئين في معسكر نمر والمرافق الموجودة به بجانب الاوضاع في معسكر الفردوس والاحتياجات فيه خاصة في مجال التعليم مؤكدا ان الوفد وجد ان مدرسة بها اكثر من 1600 تلميذ وتلميذه من الصف الاول وحتي الخامس.

مؤكدا ان الوفد اكد التزامه بدعم المجتمعات المضيفة للاجئين في الولاية بجانب حفرآابار للمياه وانه اتفق مع حكومة الولاية بالقيام بزيارة دورية كل ثلاثة اشهر للوقوف علي الاوضاع موضحاً ان الوفد اختتم زيارته بلقاء والي الولاية مرة اخرى واكد الالتزام علي ما تم الاتفاق عليه .