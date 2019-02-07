إنشاء شبكة قومية لـ"المأوى"

ويهدف البرنامج لإحكام التنسيق بين الصندوق والجهات المعنية من أجل إنفاذ سياسات الدولة في هذا الشأن لتوفير المأوى للشرائح المختلفة .
واعتمد اجتماع مديري الإدارات بالصندوق الذي عقد بمقر الأمانة العامة للصندوق برئاسة الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام بحضور نائبه الدكتورعبد الرحمن الطيب ايوبيه المدير التنفيذي للصندوق ضمن برنامج الصندوق للعام 2019م، مشروعا آخر لإنشاء مرصد للإسكان لتوفير أي معلومات عن الحاجة وحجم المشروعات السكنية المنفذة والتي قيد التنفيذ والمقترحة.
وأكد الاجتماع أن هذه المشروعات تعتبر من المبادرات والبرامج التي ستساهم في توفير قاعدة بيانات ومعلومات للراغبين والعاملين والباحثين في مجال الإسكان والعقارات مما يؤثر إيجابا في ترقية وتطوير مشروعات واستثمارات الإسكان .إلى ذلك ناقش الاجتماع خطة الصندوق لهذا العام، وقدم الأستاذ خالد لقمان مدير إدارة السياسيات بالصندوق شرحا مفصلا لبرامج الإدارة وما يتعلق بمشروعات الشبكة والمرصد.
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