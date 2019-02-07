منظمة تركية تدعم التعليم في الجزيرة بـ(250) ألف دولار

وتشمل الاتفاقية كفالة الطلاب الأيتام ورعايتهم بمدرسة إسطنبول التركية بمدينة بتري بالولاية، وتوفر الاتفاقية الكساء للطلاب المقيمين بالداخلية الخاصة بالمدرسة، وتضم طلاباً من مدن السودان المختلفة.
ووقع عن الولاية مفوض العون الإنساني فتح الرحمن محمد أحمد، وعن منظمة يد العون التركية أوغور ساند دنج المدير القطري للمنظمة بالسودان.
وقال ساند دنج إن هذه الاتفاقية الفنية في مجال التعليم امتداد لتطور العلاقة بين السودان وتركيا، وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت حفر 25 بئراً للمياه بولاية الجزيرة، وأن هذا العام سيشهد اتفاقيات في مشروعات اجتماعية وتنموية مختلفة.ومن جانبه، أشار مفوض العون الإنساني بالولاية إلى أن الاتفاقية الفنية مع المنظمة بدأت منذ العام 2015 وتتجدد كل عام، وتُعنى بكفالة الأيتام والتعليم ومشروعات المياه.
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