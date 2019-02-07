رئيس جهاز الاستثمار يتفقد العمل بـ" ترهاقا السياحي"

وقف رئيس الجهاز القومى للاستثمار، الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين، يرافقه والي الشمالية ياسر يوسف على حجم العمل الجاري بمنتجع ترهاقا السياحي ومشروع البرقيق الزراعي. ويزور حسين هذه الايام الولاية الشمالية في اطار تفقد عدد من المشروعات الاستثمارية في محلية البرقيق. وحيا الفريق أول عبدالرحيم تاريخ وحضارة منطقة كرمة مجدداً حرص واهتمام الدولة بدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة. من جهة ثانية يواصل رئيس الجهاز القومى للاستثمار والوفد المرافق له زياراتهم للولاية الشمالية حيث يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المشاريع الاستثمارية بمحليتي الدبة ومروي.

من جهة ثانية يواصل رئيس الجهاز القومى للاستثمار والوفد المرافق له زياراتهم للولاية الشمالية حيث يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المشاريع الاستثمارية بمحليتي الدبة ومروي.

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