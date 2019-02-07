تركي آل شيخ يهاجم قطر: "لو شطارة نجنس 20 لاعب وناخد كأس العالم"

اخبار الخليج 365 365/ هاجم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية التجنيس في منتخب قطر بعد فوزه بكأس آسيا بمنتخب مجنس ضم جنسيات مختلفة.

قال تركي آل الشيخ: "أزعجتونا بمنتخب التجميع إذا هى شطارة نجنس 20 وناخد كأس العالم بعد، إذا جينا لصدق ما عندهم إلا القعقاع ملك الـ18".

ويشير تركي آل الشيخ للاعب القطري القعقاع والذى يظهر فى الملعب بلياقة بدنية سيئة بعدما أحرز هدفًا من خطأ تسديد الكرة برأسه فى مشهد كوميدى لا يقع فيه اللاعبون المحترفون.