موسكو: عقوبات أمريكا ضد سوريا وإيران هي "إرهاب اقتصادي"

اخبار الخليج 365 365/ قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو وطهران ستعملان على تطوير طرق للدفاع عن اقتصاداتهما من العقوبات الأمريكية.
وأضاف "ريابكوف"، اليوم الخميس للصحفيين: "يجب علينا - وكثيرون تحدثوا بالفعل عن هذا، بما في ذلك سفيرنا في طهران - استكمال عملية الانتقال من التفاعل الاقتصادي في العملة الوطنية باعتبارها أفضل وسيلة لحماية أنفسنا من الولايات المتحدة في استغلال دور الدولار".
كما انتقد واشنطن بسبب العقوبات المفروضة على دمشق، قائلًأ: "هناك طرق لتقليل عواقب العقوبات الأمريكية، وهذه الطرق ستتحسن، وهناك شركاء وشعارات بديلة، يجب تعزيزها، وأنا متأكد من أنه في حالة سوريا، ستستمر العلاقات الروسية السورية فقط".
وشدد نائب الوزير على أن "الولايات المتحدة ولا أي شخص آخر سوف يتدخل في هذا الأمر. وأنا أوافق على أن العقوبات الأمريكية هي إرهاب اقتصادي".
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