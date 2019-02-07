الأهلي المصري يلاحق لاعبه الهارب

اخبار الخليج 365 365/ خاطب النادي الأهلي المصري الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل سرعة تحصيل مبلغ مليون و436 ألف دولار عبارة عن غرامة يستحقها النادي من لاعبه الإيفواري السابق سليماني كوليبالي والذى هرب قبل عامين.
وتمسك الأهلي بالحصول على حقوقه من لاعبه الهارب خاصة أن الفيفا حكم له بها لكنه لم يحصلها حتى الآن رغم أن سليماني كوليبالي هرب منذ عامين.
كان سليماني كوليبالي قد هرب من الأهلي وزعم أنه تعرض لاضطهادات دينية بخلاف الحقيقة مما دفع فيفا للحكم لصالح القلعة الحمراء.
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