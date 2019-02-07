السيسي يصدر قراران مهمان

كما أصدر الرئيس، القرار رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقاً للاتفاقية، فإن النتائج المرجوة من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانونى، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعى المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدنى لحماية الفئات المهمشة من السكان.
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