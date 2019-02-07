اخبار الخليج 365 365/ انتشل فريق البحث عن إيميليانو سالا لاعب كارديف سيتي الإنجليزي الذي فقد أثره منذ أسابيع جثة كانت داخل حطام الطائرة التي استقلها اللاعب الأرجنتيني للانتقال إلى ناديه الجديد.
وذكرت شبكة سكاي نيوز أنه لم يتم تحديد هوية الجثة التي تم انتشالها ولم يتم التعرف على هويتها إذا كانت تعود إيميليانو سالا أو قائد الطائرة ديفيد أبوتسون لكن يرجح أنها للطيار وهو ما يثير علامات الاستفهام حول اختفاء اللاعب.
كان إيميليانو سالا صاحب الـ 28 عامًا، قد اختفى في ظروف غامضة أثناء سفره على متن طائرة خاصة من فرنسا إلى إنجلترا، وذلك تمهيدًا لانضمامه لصفوف فريقه الجديد كارديف سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة ليفربول: "صلاح" أسرع لاعب في تاريخ الفريق يحرز 50 هدف في الدوري الإنجليزي انتشال جثة من طائرة "سالا" يثير علاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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